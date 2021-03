Roma-Napoli, spareggio per l'Europa: ma quanto vale la Champions League?

Roma-Napoli sarà, con ogni probabilità, lo spartiacque della stagione per entrambe le formazioni. Non una gara decisiva di certo - visto che mancheranno ancora dieci gare al termine del campionato con altri 30 punti a disposizione (33 per il Napoli e la Juventus) - ma comunque una partita che può regalare più di una indicazione per il finale di stagione. Tutte le squadre di alta classifica che non possono più competere per lo scudetto ora guardano al quarto posto e al conseguente accesso all’Europa più importante. Tra questi anche il Napoli, che nel 20120/21 non l’ha disputata. Ma quanto vale davvero - economicamente - per un club italiano l’accesso in Champions League?

I dati sono minimamente al ribasso rispetto agli anni passati perché il covid sembra aver messo il suo zampino anche su una competizione ricca e di altissimo livello come la Champions League. Ma giocarla resta comunque un affare per tutti. Secondo i dati della stagione in corso, solo l’accesso - e quindi la qualificazione di un club alla fase ai gironi - permetterebbe l’ingresso nelle casse della società di oltre 15 milioni di euro. A cui vanno aggiunti altri ricavi: il dato del market pool (considerando il “valore tv” di ciascuna squadra in ambito nazionale e il numero di gare che il club riesce a disputare nel torneo, nel 2019/20 per gli azzurri fu di oltre 7 milioni), quello del ranking Uefa (il Napoli resterà nella Top 20 europea nonostante l’eliminazione della squadra di Gattuso per mano del Granada in Europa League nell’ultimo torneo) e ovviamente il premio partita, da poco meno di 3 milioni per ogni vittoria e circa 1 milione per ogni pareggio guadagnato.

A queste cifre andrebbero poi aggiunti gli incassi dello stadio (quando riapriranno) e quelli d’eventuale qualificazione alla fase ad eliminazione, dagli ottavi (circa 10 milioni di premio) in poi.

Il Napoli ha partecipato a quattro edizioni della Champions League consecutive dal 2016 alla scorsa stagione. Nel 2016/17, l’annata in cui gli azzurri di Sarri affrontarono il Real Madrid agli ottavi, l’incasso totale fu di 66 milioni su circa 300 milioni finali di fatturato. Nelle due stagioni successive (2017/18 e 2019/20) la squadra azzurra è stata eliminata ai gironi, incassando rispettivamente 43 e 49 milioni di euro. Diverso il discorso della stagione 2019/20, a metà tra Ancelotti e Gattuso: il passaggio del turno agli ottavi contro il Barcellona ha permesso al Napoli di mettere insieme circa 60 milioni di euro, circa un quarto del fatturato complessivo di un’annata sconvolta dal covid. Cifre importanti che, con la qualificazione, permetterebbero al club azzurro anche di continuare il progetto in corso, evitando tagli al monte ingaggi e la cessione - eventuale - di alcuni pezzi forti della rosa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA