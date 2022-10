Roma-Napoli, i complimenti di ADL: «Il nostro destino dipende da noi»

Una serata magica all'Olimpico, una grande gioia per gli azzurri e per il presidente Aurelio De Laurentiis in tribuna che a fine partita è passato per gli spogliatoi per fare i complimenti alla squadra e a Luciano Spalletti. Napoli che viaggia a mille su due fronti: gli azzurri già stamattina riprendono gli allenamenti in vista del match di Champions League al Maradona contro ii Rangers.



Una grande gioia per Juan Jesus, l'ex giallorosso che ha giocato cinque anni a Roma partecipando a tante vittorie importanti e vivendo un fiale amaro giocando poco negli ultimi due anni con Fonseca. Il difensore brasiliano si è fatto trovare ancora una volta pronto giocando al meglio al posto dell'infortunato Rrahmani. «Non è per me una rivincita, con la Roma ho sempre avuto un buon rapporto, ho un legame speciale. L'ho sempre rispettata come ho rispettato l'Inter. Ho vissuto gli ultimi due anni in maniera complicata, ora difendo i colori del Napoli e sono felice. A Roma è finita così per colpa di una persona sola, non della Roma» ha spiegato nel fine partita e ha aggiunto: «Ho dimostrato che sono ancora vivo, a differenza di quanto diceva qualcuno. Nel calcio non ci sono più i titolari e le riserve, oggi tutti quelli che sono entrati lo hanno fatto bene. La squadra sta facendo un gran lavoro insieme al mister e bisogna fare i complimenti a tutti. In tutte le squadre che ho giocato mi sono sempre fatto trovare pronto, sono un professionista e sono sempre stato corretto. Se riserva o titolare per me non conta», ha detto nel fine partita a Dazn analizzando poi il match. «La Roma è fortissima nei calci piazzati e l'attenzione deve essere al massimo. Poi davanti ho tirato malissimo in quell'occasione che ho avuto ma l'importante è che abbiamo vinto». Un'altra grande vittoria con il Napoli che si conferma leader in campionato e in classifica ha tre punti di vantaggio sulla seconda, il Milan. «Quest'anno c'era tanta gente che non ci credeva ma fin dal ritiro abbiamo fatto gruppo, ci sono ragazzi che lavorano per migliorarsi e c'è una serenità assurda. Dobbiamo continuare, siamo soltanto ad ottobre e abbiamo ancora tante partite da fare», sottolinea Juan Jesus tenendo però ben saldi i piedi a terra. «Ci sono squadre forti, ci sono Inter, Milan, Atalanta. Il destino dipende da noi, siamo nella direzione giusta. Dobbiamo continuare a fare punti perché il campionato non è finito, a gennaio ne inizierà uno nuovo e dobbiamo continuare così. Se continuiamo su questa strada, più punti facciamo e più in alto staremo». Ancora una volta perfetta l'intesa con Kim: «È un soldato, è sempre pronto, parla bene inglese e quindi ci parliamo. Quando c'è un pericolo va sempre all'attacco».

Piotr Zielinski ha festeggiato il successo azzurro sui social. «Abbiamo conquistato Roma!», il suo post a fine partita. Non è riuscito a infrangere il tabù contro i giallorossi, squadra contro la quale non è mai riuscito a segnare e a firmare assist ma la serata per lui è stata magica con la vittoria numero 11 consecutiva tra campionato e Champions, tre punti pesantissimi contro un avversario ostico e molto attento nella fase difensiva. Esultanza da casa di Anguissa con un post: «Bravi».