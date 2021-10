La trasferta a Roma è l'occasione giusta anche per le wags del Napoli per un pranzo insieme. Le compagne di Andrea Petagna, David Ospina e Fabian Ruiz si sono infatti ritrovate nella Capitale per la gara di questo pomeriggio e hanno ingannato l'attesa del match a pranzo nel locale che l'attaccante azzurro gestisce - insieme con due soci - a Roma, a poca distanza dall'Olimpico.