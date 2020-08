LEGGI ANCHE

«New Home». Con questo semplice messaggio, Amir Rrahmani saluta ufficialmente il suo arrivo al. Oggi pomeriggio, per il difensore ex, il primo passaggio da calciatore azzurro con i test anti covid che ha sostenuto tutta la squadra in vista del ritiro di Castel di Sangro.Dopo l'ufficialità dell'acquisto lo scorso gennaio,si è messo ancora in mostra con la maglia delnegli ultimi mesi di campionato post lockdown. Il centrale difensivo sarà da domani in Abruzzo a disposizione del suo nuovo allenatore Gattuso e conoscerà i nuovi compagni di reparto.