Rrahmani allo stadio coi compagni prima del rientro a Napoli

L'ultima partita prima del rientro a Napoli. Amir Rrahmani non prenderà parte alle prossime sfide della sua nazionale in vista della Coppa del Mondo, ma è rimasto comunque accanto ai compagni di selezione per la prima sgambata amichevole contro la Lituania (vinta ieri agilmente 4-0). L'infortunio rimediato qualche settimana fa lo costringerà al rientro anticipato, non prima però di aver incontrato gli amici di casa, tra cui il barbiere di fiducia a cui ha regalato una maglia azzurra del Napoli.