Spirito e goliardia, per far gruppo dentro e fuori dal campo. Anche il Kosovo si diverte con la guida di capitan Amir Rrahmani, il difensore del Napoli che è leader della sua nazionale e fuori dal terreno di gioco si reinventa "barista" per i suoi compagni di squadra: «Un caffe napolitano» è la richiesta - anche via social - di Fidan Aliti, che immortala le gesta dell'azzurro su Instagram.