Rrahmani aspetta De Laurentiis: sarà rinnovo fino al 2027 (con opzione)

Tutto fatto. Ma ora servirà l'ok definitivo di Aurelio De Laurentiis: il patron del Napoli non era in città in queste ore, al suo rientro si potrà dare l'ok definitivo al rinnovo di Amir Rrahmani, difensore azzurro che è pronto a legarsi al club fino al 2027, con opzione per il 2028, e un accorgimento all'ingaggio percepito, come da accordi trovati ieri tra le parti.

L'agente di Rrahmani è arrivato a Napoli nelle scorse ore per incontrare Giuntoli e non ci è voluto molto a trovare la quadra definitiva. Come riportato da Sky Sport, non mancavano le pretendenti per l'azzurro (molti i club stranieri che l'hanno seguito con insistenza negli ultimi mesi), ma Rrahmani e il Napoli hanno scelto di proseguire insieme anche nei prossimi anni: alla scadenza, di fatto, il kosovaro avrà 33 (o addirittura 34) anni, a riprova della volontà delle parti di restare insieme ancora a lungo.