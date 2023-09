Rrahmani dopo Romania-Kosovo: «Solo così saremo più umani»

Ritroverà in queste ore i compagni del Napoli a Castel Volturno, ma nella testa di Amir Rrahmani c'è ancora quanto successo qualche sera fa in campo durante il match del suo Kosovo contro la Romania in trasferta. Le offese dei tifosi di casa avevano portato all'abbandono del campo da parte dei kosovari con una interruzione del match di oltre 40 minuti.

«Quando vedremo le persone come umane e non come cittadini di un altro paese, allora realizzeremo i valori dell’umanità» ha scritto sui social il difensore azzurro postando la foto della fascia con il motto Fifa Respect.