Rrahmani e Llorente al mare: lo scatto social con l'ex azzurro

Tornerà oggi al lavoro Amir Rrahmani, ma il difensore kosovaro del Napoli ha vissuto in città i due giorni di stop regalati da Luciano Spalletti dopo il rientro dal ritiro a Dimaro. Giorni che l'azzurro ha vissuto con un altro ex Napoli come Fernando Llorente, l'attaccante spagnolo rimasto in città per un anno e mezzo prima della cessione all'Udinese e tornato a Napoli per alcuni giorni di vacanza.