Rrahmani eroe in Kosovo: festa scudetto all'Ambasciata italiana

Tra un impegno e l'altro con la nazionale, Amir Rrahmani è stato ricevuto nelle scorse ore anche dall'Ambasciata italiana che si trova in Kosovo.

Il difensore del Napoli ha celebrato anche in questa occasione lo scudetto conquistato con la squadra di Spalletti nell'ultima stagione, regalando anche all'Ambasciatore una sua maglia azzurra autografata.

At the 🇮🇹 Embassy we had the pleasure to welcome #AmirRrahmani, 🇽🇰 centre-back for #SerieA @sscnapoli and capitan of @FFK_KS. Congratulations for the very well deserved #scudetto and all the best for the upcoming @EURO2024 qualification rounds pic.twitter.com/WYFhBjjqCT

— Italy in Kosovo (@ItalyinKosovo) June 13, 2023