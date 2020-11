Otto gare stagionali e nessuna presenza. Non proprio la partenza che avrebbe sognato Amir Rrahmani in questa sua nuova avventura napoletana. Il centrale del Napoli, acquistato lo scorso gennaio e arrivato alla corte di Gattuso solo in estate, è l'unico elemento della squadra (l'altro è Llorente, ai margini del progetto) ancora non utilizzato dall'allenatore calabrese in questo avvio di stagione.

Il clima per Rrahmani, però, resta sereno. A dimostrarlo anche il video pubblicato questa mattina sui social da Elseid Hysaj: «Finalmente Amir ha trovato un lavoro» scrive il difensore albanese su Instagram. Nelle immagini si vede l'azzurro portare il caffe nello spogliatoio a Castel Volturno, tra le risate del gruppo.

