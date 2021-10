Rrahmani il bomber guida il Napoli: «Vittoria importante, ora la sosta»

Secondo gol stagionale per Amir Rrahmani, protagonista improvviso delle notti del Napoli di Spalletti. Il difensore kosovaro ha festeggiato sui social il trionfo di Firenze: «Vittoria importantissima. Ci vediamo tra due settimane» ha scritto l'azzurro ai tifosi. «Tre punti fondamentali in un match difficile contro un'ottima squadra» gli fa eco Frank Anguissa, anche ieri tra i migliori in campo.

Lascerà Napoli per la Nazionale anche Giovanni Di Lorenzo: «Vittoria fondamentale prima della sosta, avanti così con questa fame» le parole del terzino azzurro. Come lui, anche Matteo Politano: «Il modo migliore per rialzarsi dopo una sconfitta è giocare e lottare come abbiamo fatto stasera». Fa festa lo spagnolo Fabian Ruiz: «Settima vittoria. Testa alta, sempre insieme».