Rrahmani, è lesione all'adduttore: resterà fuori almeno tre settimane

Brutte notizie per Luciano Spalletti e per Amir Rrahmani, il centrale azzurro che si era infortunato domenica in campionato contro la Cremonese. Dopo gli esami clinici svolti stamattina, il club azzurro ha comunicato che il responso è di una lesione al tendine dell'adduttore lungo della coscia sinistra, quella interessata al momento del brutto episodio a Cremona.

Un infortunio che terrà Rrahmani fuori per un po': il difensore kosovaro potrebbe restare ai box per almeno un paio di settimane prima di rientrare con il gruppo di Spalletti a fine mese. Un'assenza che peserà per il Napoli visto che fin qui Rrahmani era stato un intoccabile per l'allenatore toscano, costretto a correre ai ripari già per la sfida di domani sera contro l'Ajax.