Rrahmani, omaggio a Insigne: «Un voto? Potevamo fare di più»

L'ultima casalinga dell'anno anche per Amir Rrahmani, difensore del Napoli che al termine del match contro il Genoa si è fermato per la stampa in mixed zone. «Insigne? È stato bello vedere lo stadio pieno, ma Lorenzo ci mancherà. Un giocatore come lui serve sempre alla squadra, soprattutto se è come il capitano» ha detto il difensore kosovaro.

«Partite come questa servono a gettare le basi per il futuro. Lo scorso anno finimmo nel modo sbagliato, è meglio non ripeterci» ha continuato rrahmani ricordando il finale amaro di un anno fa. Poi un voto alla stagione del Napoli, ormai certi del 3° posto in classifica. «Non saprei dare voti, con un po’ di fortuna potevamo fare di più. Però è stato un campionato positivo visto che siamo tornati in Champions League».