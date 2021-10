Rrahmani leader anche in Kosovo fa il disturbatore anche in diretta tv

È un avvio di stagione importante quello di Amir Rrahmani, il difensore del Napoli che ha saputo conquistarsi la titolarità con Luciano Spalletti risultando anche decisivo in zona gol. Negli scorsi mesi, il kosovaro è diventato anche capitano della sua nazionale - a riprova del momento magico vissuto - e in ritiro trascina i compagni con l'esempio ma anche con qualche scherzo, come nel caso dell'intervista disturbata al connazionale Astrit Selmani.