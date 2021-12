Rrahmani, mai visto un gol così: «Ora dobbiamo battere il Milan»

«A prescindere da tutto abbiamo un gioco e le nostre qualità, se lo facciamo possiamo vincere le partite». COsì Amir Rrahmani commenta la sconfitta azzurra contro l'Empoli di questa sera. «Partite come quelle di oggi possono capitare, ci saranno momenti migliori. Un gol come quello di stasera non mi è mai capitato di vederlo, ma anche con il Leicester abbiamo preso due gol un po' così, frutto di rimpalli».



«Abbiamo una settimana per preparare al meglio la sfida con il Milan. Dobbiamo andare lì e provare a vincere» ha continuato il difensore del Napoli. «Restare sempre con la mente concentrata è difficile quando ci sono una partita dopo l'altra, però questa non è una ragione per giustificare una sconfitta. Grazie ai tifosi che ci sono stati vicini fino alla fine».