Rrahmani a Koulibaly: resta a Napoli Di Lorenzo: «Kalidou è il capitano»

«Stare a Napoli mi piace molto, io e la mia famiglia ci troviamo bene e ne sono felice» le parole di Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli protagonista a Dimaro dell'incontro con i tifosi. «Ci sono tantissimi calciatori forti che ho affrontato: quest’anno Leao è stato strepitoso, quando l’ho affrontato mi ha fatto sudare. Giocare con Insigne mi ha fatto divertire molto. Osimhen è fortissimo, noi lo vediamo ogni giorno in campo. Ci auguriamo possa ripetersi anche l’anno prossimo».

«Io con la fascia? Il capitano oggi è Koulibaly, poi vedremo quello che accadrà. Se dovesse andar via l’allenatore e lo spogliatoio sceglieranno chi sarà il prossimo capitano. Abbiamo ancora entusiasmo. Siamo tornati in Champions e ci inorgoglisce, dobbiamo migliorarci ancora e crescere ancora per fare il meglio possibile» ha continuato Di Lorenzo, seduto accanto a Rrahmani e Spalletti. «Speriamo che resti con noi Koulibaly, mi dispiacerebbe vederlo andar via perché abbiamo giocato tanto insieme e da lui ho imparato tutto» ha spiegato ai tifosi il kosovaro azzurro. «Con Osimhen facciamo ogni giorno la guerra, con lui mi diverto in campo».