Rrahmani dalla guerra al Napoli: «Da bambino mi impedì di giocare»

L'infanzia in Kosovo, la fuga all'estero per sfuggire al terrore della guerra. E poi una carriera cresciuta tanto in poco tempo. Amir Rrahmani si è raccontato alle telecamere del Napoli: «Da bambino non potevo avere la passione del calcio. C’era la guerra, con la famiglia siamo andati in Irlanda. Siamo tornati a casa solo a guerra finita, avevo 8 anni e da quel momento mio padre mi ha fatto conoscere il calcio» ha raccontato l'azzurro. «La mia carriera è stata un un passo alla volta: a 17 anni giocavo in Serie B nel mio Paese, un anno dopo ho giocato in A, poi mi sono trasferito in Croazia, prima di arrivare in Italia».

«Non è stato facile cambiare paesi, squadre, culture» ha raccontato ancora Rrahmani «Non sono tanti i kosovari che lasciano il Paese per giocare, per noi non è mai troppo facile. Quando il Kosovo è stato riconosciuto dalla Uefa è stato inspiegabile, ho subito accettato la convocazione. Quando è arrivata l’offerta del Napoli ho accettato subito: questa è una squadra che cerca sempre il meglio. Mi piace la città, mi piace la sua storia. Siamo solo all’inizio però, penso di poter dare ancora di più».