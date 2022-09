Rrahmani, problemi dopo il Milan: si allena da solo in Kosovo

Protagonista assoluto di questa prima parte di stagione azzurra, Amir Rrahmani potrebbe essere in dubbio per la prossima sfida del Kosovo contro l'Irlanda del Nord in Nations League, il 24 settembre. Secondo quanto riportato dal portale Nacionale in Kosovo, infatti, il difensore del Napoli sarebbe uscito acciaccato dall'ultimo match di nazionale contro il Milan e non ha recuperato al 100% la condizione fisica.

Aggregatosi al gruppo della nazionale del Kosovo, Rrahmani si sarebbe allenato individualmente ieri e non con il gruppo, a sottolineare la condizione non perfetta del difensore azzurro. Nelle prossime ore lo staff medico della nazionale valuterà il suo impiego sabato sera.