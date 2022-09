Rrahmani tiene in ansia Spalletti: solo un'ora in campo, oggi il rientro

Un'ora in campo, poi la sostituzione. Amir Rrahmani tiene in ansia il Napoli e Luciano Spalletti, che tra oggi e domani lo accoglierà nuovamente a Castel Volturno e capirà così se il centrale difensivo azzurro sarà disponibile per il match contro il Torino del prossimo sabato e per la sfida Champions di Amsterdam contro l'Ajax.

Rrahmani aveva saltato il primo dei due match del Kosovo in Nations League per precauzione, ieri contro Cipro è stato schierato titolare e poi sostituito all'ora di gioco. Lo staff medico - di comune accordo anche con il Napoli - non ha voluto rischiare e, visto anche il punteggio ormai acquisito, gli ha concesso mezz'ora in più di riposo in attesa di capire quali saranno le sue condizioni al rientro a Napoli.