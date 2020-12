È rientrato lo scorso giovedì in campo dopo qualche giorno di assenza a causa della positività da covid, ma Amir Rrahmani ha trovato comunque il modo per omaggiare Diego Armando Maradona, l'ex campione argentino scomparso ormai due settimane fa. Il difensore azzurro ha postato sui social una foto del murales di Jorit per Diego nel quartiere San Giovanni direttamente dal suo profilo Instagram.

