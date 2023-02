Rrahmani avverte Napoli: «È bellissimo, ma non possiamo vincerle tutte»

«Lavoriamo tutta la settimana per vincere le partite ma anche per non prendere gol, quindi siamo felici. Ma deve esserlo tutta la squadra per tutti lavorano per aiutarci, non è solo questione da difensori». Amir Rrahmani applaude il Napoli di Spalletti dopo la bella vittoria contro lo Spezia e avverte: «Vivere a Napoli oggi è bello ma anche difficile: la gente già normalmente ha aspettative, figurarsi ora. E dobbiamo pensare che è ancora lunga e difficile, magari potremmo non vincerle tutte».

Il Napoli, però, sa cosa sta facendo: «Nello spogliatoio sappiamo bene del vantaggio per lo scudetto. Ma sappiamo anche che ci sono ancora così tante partite e così tanti punti a disposizione che è lunghissima. Se noi continuiamo a fare così, però, sarà molto facile arrivare in fondo nel migliore dei modi. Abbiamo preso un bel po’ di vantaggio e questo ci può aiutare» ha continuato a Dazn.

«Osimhen è andato altissimo sul gol, devo vederlo di nuovo per capire come abbia fatto. Non so come si possa marcarlo, proverei a prendergli spazio e tempo ma in alcuni casi non puoi fare molto. Con Kim parliamo in ogni modo, in inglese ma anche in giapponese con i gesti. Ho imparato a fare il gesto del cuore nella sua lingua. È forte quanto Koulibaly. Ma ci ha aiutato anche le squadra, che sta andando bene e per noi è molto più facile.