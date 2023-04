Rrahmani e il Napoli, il rinnovo è a un passo e arriva l'indizio social

Dopo Lobotka e Juan Jesus, in attesa di capire quello che potrà succedere la prossima estate sul mercato, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è vicino all'ennesimo contratto di questa lunga stagione: si tratta di quello di Amir Rrahmani, arrivato in punta di piedi da Verona tre anni fa e in scadenza nel 2024, oggi uno dei pilastri della squadra azzurra che sogna di riportare in città lo scudetto.

Il difensore e il club azzurro sono a un passo dall'accordo sul rinnovo: a mancare è è solo qualche dettaglio, ma di fatto accordo raggiunto per il rinnovo di contratto del kosovaro fino al 2027, più opzione per un'altra stagione. Rrahmani in questa stagione con Luciano Spalletti ha giocato fin qui 26 partite tra Serie A e Champions League con 2 gol all'attivo. In totale, il difensore azzurro ha già raccolto 87 partite, 7 gol e 2 assist con il Napoli.

Nella serata di ieri, sui social Rrahmani ha condiviso alcune delle migliori foto di questa stagione: un indizio verso l'ufficialità della sua permanenza?