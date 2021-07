Dopo le vacanze passate tra casa e Mykonos, è tornato a Napoli Amir Rrahmani, il difensore azzurro atteso tra i primissimi la prossima settimana a Castel Volturno. Il kosovaro ha postato sui social una foto della «città più bella» con le barche e il mare in bella mostra, tornato nelle scorse ore per farsi trovare pronto in vista dell'avvio della nuova stagione con Spalletti.