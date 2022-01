Rrahmani, un Tuanzebe in aiuto: «È forte. Insigne? Non ne parliamo»

Ai microfoni di Dazn prima della partita di questo pomeriggio al Maradona anche Amir Rrahmani, in campo contro la Sampdoria dal primo minuto. Tra gli ultimi arrivati in azzurro Axel Tuanzebe, suo compagno di reparto: «Tuanzebe ha lavorato solo ieri con noi, viene dal Manchester United e si vede che è forte» ha subito spiegato il kosovaro.

LEGGI ANCHE Napoli, anche Spalletti negativo: oggi in panchina con la Samp

Un innesto dal mercato per tenere in piedi la difesa. «Abbiamo bisogno di lui come abbiamo bisogno di tutti» ha spiegato Rrahmani. «Insigne via? Non abbiamo parlato tanto di queste cose. Per noi è importante ed è il capitano della nostra squadra. Gli faremo un in bocca al lupo, ma abbiamo ancora bisogno di lui».