Rrahmani al Manchester United? «Tante squadre seguono Amir»

Nelle scorse ore, i media kosovari hanno rilanciato un rumor di mercato che sembrava avere dell'incredibile: il Manchester United guarda in casa Napoli per Amir Rrahmani, difensore del kosovo arrivato in azzurro ormai due anni fa e affermatosi da titolare quest'anno con la gestione di Luciano Spalletti. Ma i Red Devils sono davvero interessati al centrale napoletano? Sì, secondo quanto confermato da Adrian Aliaj, agente del difensore.

«È vero. Abbiamo registrato nelle ultime settimane l'interesse di molte squadre per Rrahmani» le parole di Aliaj a GazetaBlic Sport. «Ma ricordo anche che il giocatore è attualmente sotto contratto con il Napoli e in azzurro si trova bene. Amir vuole giocare in Champions League, il Napoli è molto vicino a garantirsela per la prossima stagione vista la classifica» ha concluso. Rrahmani è arrivato in azzurro nell'estate del 2020 per 14 milioni e un contratto fino al 2024, con il Napoli conta 55 presenze e anche 4 gol.