Rrahmani l'uomo in più: Spalletti lo vuole in campo nel 2023

È stato il grande assente dell'ultima parte di campionato e ha fatto anche preoccupare tutti i tifosi. Amir Rrahmani, però, è pronto a tornare: il kosovaro si è trascinato per mesi un problema muscolare scoppiato lo scorso ottobre, un fastidio che in una stagione "normale" avrebbe potuto creare più di un problema a Luciano Spalletti e al Napoli, decisi però a recuperarlo con tranquillità e senza rischi, in virtù anche di una squadra che viaggiava forte senza lui.

La difesa, però, ne ha risentito: 5 gol incassati in campionato nelle 6 partite in cui è mancato. Ma oltre i numeri, una sensazione di smarrimento che ha messo in difficoltà gli azzurri in qualche occasione di troppo. La coppia con Kim Min Jae è bella che fatta, i due si sono ritrovati in campo come se si conoscessero da mesi ed è da qui che Spalletti vuole ripartire il prossimo anno sin dalla sfida con l'Inter, l'obiettivo per cui si è lavorato in questi mesi con Rrahmani.

E poi c'è il mercato: arrivato nel 2020 con non troppa fiducia - il "vero" obiettivo azzurro poteva essere Kumbulla, compagno di Amir al Verona - oggi Rrahmani è un imprescindibile della difesa. Con il contratto in scadenza, però. L'accordo firmato con il Napoli ormai oltre due anni fa è in scadenza nel 2024, l'occasione giusta per sedersi a tavolino e discutere del futuro. Le squadre interessate non mancano, così come non manca la voglia del Napoli di tenerlo ancora in azzurro: magari dopo una vittoria importante per firmare insieme il nuovo rinnovo.