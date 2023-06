Non pretende rivoluzioni, Aurelio De Laurentiis. Ha scelto Garcia perché è tra quelli con cui ha parlato che più lo ha rassicurato sotto questo aspetto: cambierà il meno possibile. Rudi non teme il paragone con Spalletti, non pensa di dover fare chissà che modifiche ed è pronto pure a fare a meno di Kim e Osimhen, se questo imporrà il mercato. È il Rudi-day, oggi inizia l'era di Garcia. Un francese a Napoli, il primo della storia del club azzurro: presentazione nel salone delle feste del museo di Capodimonte. Una scelta inedita ma il centro tecnico non è disponibile. De Laurentiis ci ha pensato a lungo prima di investirlo dell'eredità di Spalletti poi qualcosa lo ha illuminato. Certo, i no, i tentennamenti e le richieste degli altri pure hanno avuto un peso. Garcia non dovrebbe neppure a visionare il Castel Volturno perché ci sono dei lavori in corso ma non è escluso che possa chiedere di essere accompagnato a fare un sopralluogo dei campi di gioco. In ogni caso, in queste ore definirà le date dell'inizio della stagione (visite mediche nel centro tecnico tra il 10 e l'11 luglio e poi tutti a Dimaro).

De Laurentiis in questi tre giorni che ha trascorso a Ischia, è stato a lungo in contatto al telefono con Garcia: una specie di full immersion anche per conoscerlo e farsi conoscere. Detto che la saggezza di un allenatore consiste nell'adattarsi alle caratteristiche dei giocatori, e non nell'imporre a tutti i costi lo spartito da suonare, si vedrà durante il ritiro quale strada Garcia intende percorrere. De Laurentiis vuole il 4-3-3 ma in ogni caso non lo ha invocato come un se fosse un dogma. Ma il mercato si muoverà in queste direttrice: dunque, almeno 7 attaccanti in rosa, 6 centrocampisti, 8 difensori. Proprio come il Napoli di Spalletti. Sensazione: difficile che, appena sbarcato, il nuovo allenatore mandi segnali di voler rivoluzionare metodi, schemi e strategie. Non può che elogiare l'impresa di Spalletti. E ricominciare in tutto da lui. Eredita la squadra campione d'Italia, devota al tecnico di Certaldo: ha un vantaggio ovvero che è stato Lucianone a voler andare via. E questo la squadra lo sa bene. Quindi non ci sono veleni da dover eliminare con l'antidoto, perché l'arrivo di Garcia è la conseguenza del rifiuto di Spalletti a proseguire l'avventura a Napoli, non ne è la causa. Garcia ha colpito De Laurentiis per la mancanza di comportamenti presuntuosi: d'altronde, Rudi conosce l'Italia, la compagna romana lo ha portato anche dopo l'esonero dalla Roma a trascorrere molto tempo nella Capitale ed è appare troppo intelligente e sufficientemente furbo per cadere nella trappola di non esaltare il Napoli di Spalletti. Lo farà anche in pubblico, dopo aver fatto in privato. D'altronde, di gare del Napoli ne ha viste tante. E lo ha confessato pure a De Laurentiis. Che oggi sarà con Garcia, al suo fianco, in questo primo giorno. Come sua usanza: da sempre, il giorno della presentazione del nuovo tecnico, è sempre lì.

Più logico che, giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, proverà a inserire qualche modifica al canovaccio vincente dell'ultimo biennio. E comunque ha spiegato al presidente che la sua strategia è sempre quella di parlare prima con i giocatori, per responsabilizzarli, motivarli e coinvolgerli nel progetto. E poi, chiaro, si dovranno attendere le mosse dei dirigenti sul mercato: in base a chi arriverà (e a chi partirà) Garcia comincerà a disegnare la sua costruzione. Ma pochi dubbi: si riparte dai meccanismi ben oliati negli ultimi anni. Il francese non entrerà in conflitto con quello che è considerato il miglior allenatore d'Italia (e non solo) degli ultimi anni:e secondo il suo stile proverà a sentire gli altri senatori dello spogliatoio il prima possibile. Non ha posto veti a cessioni di alcun tipo. E questo è un altro segnale positivo. Proprio come fece due anni fa Spalletti quando disse di sì a De Laurentiis. Sono questi i giorni in cui Rudi Garcia sta frettolosamente organizzando i giorni del ritiro: ha accettato il piano De Laurentiis, ovvero quello che non prevede trasferte all'estero ma solo amichevoli prima a Dimaro-Folgarida e poi a Castel di Sangro. Però adesso è Garcia a definire il livello delle avversarie da affrontare. Non ha pretese assurde sullo staff: anche qui, vuole il minimo indispensabile., considerato un fedelissimo di De Laurentiis. Comunque, come per Spalletti, saranno non più di quattro i collaboratori dello staff tecnico che firmeranno per il Napoli. Nelle prossime ore dovranno discutere del rinnovo anche gli uomini dello scouting, Mantovani e Micheli. Anche loro in scadenza. Da definire il futuro di Giuntoli che da due mesi, ormai, neppure prende parte alle riunione strategiche del club azzurro.