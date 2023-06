Rudi Garcia e Francesca Brienza al concerto di Vasco Rossi prima dell'arrivo a Napoli

Oggi chiuderà la valigia con le ultime cose, provando a non dimenticare nulla in quella Roma che fa da ponte tra i passato e il futuro. Un futuro che si chiama Napoli per Rudi Garcia, il francese pronto a essere presentato ai nuovi tifosi - domani pomeriggio la conferenza stampa del neo allenatore napoletano - ma che nel frattempo si gode ancora un po' lo stadio Olimpico.

Non per una partita di calcio, ma per il concerto di Vasco Rossi, a cui è stato presente ieri con la compagna Francesca Brienza e alcuni amici, ultimo appuntamento romani prima di fare tappa a Napoli.