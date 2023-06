Nella sua bio social ci sono proprio tutte: Marsiglia, Lione, Roma, Lille naturalmente, ma anche Saint-Etienne e Le Mans. Non dimentica niente, Rudi Garcia, uno che fa attenzione alle parole, ai gesti, agli sguardi. Da giovedì sera, tra le squadre allenate è spuntato anche il tag al Napoli, la panchina che da oggi sarà sostanzialmente sua dopo l'ufficialità di qualche giorno fa. Basterebbe questo a tracciarne un profilo, un allenatore che nelle ultime ore è già diventato oggetto di studio in rete per i suoi nuovi tifosi.

Moderata ma costante. Cinquantamila followers in più nel weekend tra Instagram e Twitter. Praticamente uno stadio Maradona. Garcia conosce bene la forza dei social, sa che anche da lì passeranno i messaggi più importanti per la piazza e per i suoi calciatori, non lascia nulla al caso. Poco dopo l'annuncio di De Laurentiis, ha salutato subito i tifosi: poche parole, asciutte, mirate. Come lui, in sostanza. Rudi mira al sodo e poco importa se qualche napoletano si sarebbe aspettato un po' di passionalità in più. Ci sarà tempo per farsi avvolgere dai suoi nuovi colori. Dai canali ufficiali parla di tutto: delle partite giocate in stagione, degli incontri con i colleghi, delle lezioni di tattica per gli appassionati del genere.

Non si tira mai indietro e fa tesoro di ogni esperienza: è un volto Puma apprezzato in Francia, ma si spende anche per cause di beneficenza con altri grandi protagonisti del calcio o dello spettacolo francese. Il suo primo post da allenatore del Napoli è stato da record: migliaia di likes, oltre tremila commenti. Numeri mai visti prima nei suoi account. L'amore di Napoli l'ha avvolto più della sfiducia di qualcuno: si sprecano i benvenuto, i messaggi d'affetto, i complimenti e le attese. Nelle ultime ore i napoletani hanno già trasformato il motto che fu di Spalletti: da Uomini forti a Uomini Rudi. In campo come fuori per prepararsi alla battaglia di una stagione che sarà un esame continuo per tutti.

Nessuna parola è scontata per il francese che ha un passato anche dall'altra parte della barricata. Oggi è allenatore, ma sa bene anche cosa significhi essere l'intervistatore e non l'intervistato: prima della panchina, qualche anno da bordocampista per Canal+ in Francia, nell'ultimo Mondiale in Qatar ha indossato la cuffia da commentatore per accompagnare la sua Francia fino alla finale del torneo. Non lascia nulla al caso: a colazione, accanto ai croissant di casa sua, c'è sempre la rassegna stampa del giorno per non perdersi proprio nulla. Un modo per capire subito le città in cui allena, per conoscere l'ambiente, per calarsi al meglio nelle realtà in cui vive al massimo.

Cosi attento in rete da svelare anche al mondo il suo amore. Nel 2014 l'annuncio della relazione con Francesca Brienza sorprende tutti e arriva proprio via Twitter - social inaugurato negli anni giallorossi -, la storia d'amore tra i due va avanti anche a colpi di selfie e foto in momenti speciali o da ricordare, come quello di Vasco Rossi all'Olimpico sabato. La coppia non si sottrae mai ai fan. Con educazione, però, senza mai strafare. Dal Colosseo al deserto, ora sarà obbligatorio uno scatto anche davanti al mare di Napoli. Per arricchire la bacheca, certo, ma anche i suoi account social pronti a colorarsi d'azzurro.