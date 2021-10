Salernitana, Fabiani sfida il Napoli: «Osimhen preoccupa, ma c'è Simy»

«Speriamo che non venga meno lo spettacolo», così Angelo Fabiani presenta il match tra Salernitana e Napoli di domani all'Arechi. «Siamo dispiaciuti perchè non sarà concesso ai tifosi del Napoli di venire a Salerno. Il calcio è fatto anche di sfottò tra tifosi» - ha continuato il ds a Radio Kiss Kiss - «Siamo consapevoli che sarà dura contro il Napoli, avvertiamo anche diverse assenze. Avremmo potuto avere qualche punto in più, ma affrontiamo questo derby che è un orgoglio per tutto il Sud».

LEGGI ANCHE Spalletti ad Acerra a sorpresa: inaugura un nuovo campo

Sfida tra nigeriani quella tra Osimhen e Simy: «Non so se si frequentino fuori dal campo, ma credo che la sera stiano a casa per stanchezza» ha detto con una battuta il ds dei granata. «Osimhen ci preoccupa, ma questo incrocio significa tanto per noi che siamo rientrati nel calcio che conta e ci dà una visibilità importante. I due Coulibaly non ci saranno. Il Napoli è una compagine di tutto rispetto ed un minimo di attenzione in più ce l'avremo. Il bello del calcio è che è imprevedibile, quindi sarà una gara tutta da vivere».