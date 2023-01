Salernitana-Milan 1-2 ma Pioli avverte: «Nessun messaggio al Napoli»

La vittoria di Salerno inaugura il 2023 del Milan che si riporta a -5 dal Napoli in attesa del match di questa sera tra l'Inter e gli azzurri. «Ma la vittoria contro la Salernitana non è un messaggio al Napoli. È un segnale a noi stessi. La corsa la facciamo su noi stessi, era importante ripartire bene. Sappiamo che affrontiamo otto settimane importanti in cui ci giocheremo tanto: la Supercoppa, la Coppa Italia, la Champions. In queste otto settimane dobbiamo fare un ottimo lavoro tutti insieme».

L'allenatore rossonero applaude però i suoi, autori di un'ottima gara. «È solo la prima partita. Questo è un campo difficile. L'anno scorso vincendo il campionato qui non abbiamo vinto a mani basse. Nelle prossime otto settimane avremo poco tempo per lavorare. Abbiamo tante partite ravvicinate, dobbiamo fare punti. Partire bene è importante» ha detto Pioli a Dazn.