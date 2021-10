Salernitana-Napoli, facce da derby: azzurri al top, ma granata in palla

Sta benissimo il Napoli che contro il Bologna ha dato un'ennesima prova di forza confermandosi in testa alla classifica in coppia con il Milan. In ripresa la Salernitana che a Venezia ha piazzato un colpo importantissimo per ritrovare entusiasmo nella corsa salvezza.



Gli azzurri di Spalletti arrivano al derby con il morale alto. Il Napoli ha confermato solidità difensiva e pericolosità offensiva: compattezza, equilibrio tattico e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati