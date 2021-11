Napoli, Insigne spegne i mugugni: «I derby non si giocano, si vincono»

«Sofferta ma ottenuta!!! I derby non si giocano, si vincono!» così Lorenzo Insigne ha commentato la vittoria del Napoli all'Arechi contro la Salernitana, un successo importante per gli azzurri e parole che spengono anche qualsiasi malumore. Il capitano azzurro non è stato usato da Spalletti nella sfida di Salerno.



