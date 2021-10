Koulibaly dimentica l'espulsione: «Era importante solo vincere»

Protagonista nel finale di Salernitana-Napoli anche Kalidou Koulibaly, espulso da Fabbri. Il difensore del Napoli, stasera capitano all'Arechi, sembra aver già superato il rosso: «Tre punti e ancora zero gol subiti. Derby vero. Abbiamo vinto e questo è l’importante. Avanti così» ha scritto il calciatore del Napoli ai tifosi al termine del match.

Trois points et toujours aucun but encaissé. Un vrai derby. Nous avons gagné et c'est le plus important. En avant et vers le haut 🙌🏿#SalernitanaNapoli 0-1 #SerieA ⚽️ #KK 💙 pic.twitter.com/wjLmWFT6lu

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) October 31, 2021