Mezzo Messico, ieri, si era fermato solo per loro, per assistere a Salernitana-Napoli e vedere in campo Memo Ochoa e il Chucky Lozano. I due messicani si sono dati battaglia in campo e sui social, al termine del match, l'azzurro di Spalletti ha voluto salutare il compagno di nazionale: «Che bello ritrovare grandi calciatori» ha scritto il Chucky.