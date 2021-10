Napoli, con la Salernitana è l'ora di Mertens: titolare dopo 6 mesi

Inviato a Castel Volturno

La vittoria di Bartali su Coppi al Giro della Toscana, quell'11 aprile del 1948, era il titolo in prima pagina del Mattino che a quel derby, l'ultimo in serie A tra Salernitana e Napoli, dedicò spazio all'interno con un titolo che suona come un avvertimento: Viani impone la sua tattica a un Napoli senza mordente. La settimana dopo ci furono le elezioni politiche e l'Italia, si racconta, arrivò vicinissima alla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati