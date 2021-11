Napoli, Petagna l'ultimo santo cui votarsi per svegliare Piotr

C'è una cosa, un nome, un santo, qualcuno che tutti noi invochiamo quando siamo in una situazione di difficoltà. Quando siamo nel fango, quando siamo bloccati all'uscita della Doganella e non vediamo il corso Malta nemmeno in lontananza, quando nonostante la Tachipirina la febbre ci sale sopra i 40, quando ci citofonano e ci dicono che si deve firmare e noi sappiamo che non si tratta di fotografie da autografare ai fan. E quando il Napoli...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati