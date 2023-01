Napoli, la vittoria è social: «Non potevamo chiudere meglio il girone d'andata»

Non spettacolare, ma convincente. Il Napoli di Salerno si porta a casa l'ennesima vittoria della stagione con una prestazione che spiega la maturità della squadra di Luciano Spalletti. «Partita brillante di tutta la squadra, andiamo avanti» le parole di Victor Osimhen, attaccante azzurro ancora in gol per la sua rete numero 13 in campionato ieri. «50 punti su 57: non potevamo chiudere meglio il girone d’andata: derby, gol e tre punti! Avanti così» gli fa eco Giovanni Di Lorenzo, che ieri ha aperto le marcature all'Arechi.

Una partita che è anche una risposta a quanto visto in Coppa Italia: «Riscatto immediato: vittoria nel derby! Grande reazione da grande squadra» le parole di Matteo Politano ai tifosi. Determinante nella vittoria anche Alex Meret: «Chiudiamo il girone d’andata con un’altra bella vittoria! Avanti così».