I dubbi sono tutti lì, a sinistra. E non c'è tempo per fare delle primarie e decidere a chi tocca. Perché con il forfait di Kvara si aprono due tipi di scenari: giocare con Elmas (favoritissimo) o con Raspadori? Ma non è finita qui, perché non è un esame, non un test. Non può esserlo per uno che ha una storia di 306 maglie azzurre sulle spalle. Ma è chiaro che uno più di tutti comincia a traballare tra i titolarissimi di Spalletti è Piotr Zielinski. E qui pure le alternative sono due, sulla carta: se non gioca il polacco, gli alter ego sono Ndombele e il solito Elmas. Insomma, nella testa di Luciano Spalletti, in vista del derby, c'è un piccolo mix di alternanze. Però, magari non stasera perché già c'è da fare i conti con l'assenza (difficile) di Kvaratskhelia, ma il polacco ha rischiato di perdere ancora una volta la maglia da titolare, come con la Sampdoria. Un po' per turnover, un po' per scelta. Deve darsi uno scossone. Con la Juventus non ha deluso, ma quelle sono notti speciali in termini di motivazione. Sono in quelle normali, dove Zielinski deve fare il salto in alto. Perché non è ancora l'ultima chiamata, non siamo agli ultimatum, ma c'è anche Ndombele che inizia a insidiare il suo posto in questo avvio di anno nuovo. Oltre che ad Elmas. A meno che, tutto è possibile, Elmas prenda il posto di Zielinski e lì davanti torni titolare Raspadori. La sua prova del polacco con la Cremonese ha deluso - e Spalletti non glielo ha neppure nascosto - ma non solo in Coppa Italia il polacco ha dato segnali di poca continuità di rendimento nel corso della stessa gara. Colpa del Mondiale, non è l'unico reduce dal Qatar in serie A che dà segnali di affanno fisico, ma è chiaro che il tecnico non aspetterà a lungo che Piotr torni quello della prima parte della stagione. Con la Salernitana, ma è solo un'impressione, se la stella georgiana non si fosse fermata per l'influenza, Elmas avrebbe giocato nei tre della linea mediana. Perché è uno di quelli che più incanta Spalletti per voglia, determinazione, capacità di sopperire con la testa alle carenze. Insomma, tutti pazzi per Elmas. Con la Salernitana, però, meglio cambiare le pedine in maniera essenziale.

APPROFONDIMENTI Salernitana-Napoli, stadio Arechi off limits: 300 agenti in campo sotto controllo Spalletti lancia Elmas: «Daremo al 100% per i nostri tifosi» Il ritorno di Nicola: «Ora dobbiamo rialzare la testa»

La crescita di Ndbombele, dunque, dà finalmente un piano B sul fronte dei centrocampisti. Senza l'esigenza di dover stravolgere lo schieramento. Per oggi non è previsto un particolare turnover rispetto alla gara con la Juventus: rispetto a quella con la Cremonese, dunque, ci saranno dall'inizio solo Meret ed Elmas. Poi si rivede la formazione che ha annientato la Juventus, con Mario Rui a sinistra: il portoghese, dopo l'esclusione dal match con l'Inter, ha poi sempre giocato titolare in campionato. Sembra, sotto il profilo della qualità e dell'interpretazione temeraria del ruolo di terzino sinistro, più adatto al gioco che vuole Spalletti. Nessun dubbio per Lobotka che ha tolto ogni dubbio sulle sue condizione fisiche: si è allenato regolarmente e oggi sarà al centro del gioco azzurro.