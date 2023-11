Ci vuole un altro Napoli. Perché Garcia lavora ogni giorno per avere una squadra camaleontica, capace di cambiarsi d'abito alla velocità di Leonard Zelig o di Arturo Brachetti. Sì, va bene il 4-3-3 che tanto illumina Aurelio De Laurentiis perché gli fa venire alla mente i bei tempi, ma il francese sta cambiato lentamente le radici tattiche del Napoli con il coraggio di una rivoluzione teoricamente impossibile. Ma è ancora presto per virare, con decisione, al 4-2-3-1, anche se è quella la via che ha in mente il tecnico. Intanto, il cambio d'abito tra il primo e il secondo tempo con il Milan va visto come uno dei momenti chiave della stagione. Dalla serie: sì, si può fare. Intanto oggi con la Salernitana, anche per evitare di indispettire il patron sempre presente agli allenamenti (anche se alle prese con la terza serie di “Vita da Carlo” che sta per prendere il via dalle segrete stanze di Castel Volturno) sarà ancora spazio per il tridente e il classico regista alla Spalletti. Senza, però, farsi abbindolare dai numeri: perché spesso in fase di non possesso, il Napoli si tramuta in un 4-5-1. Fare meglio di chi ha vinto lo scudetto dopo un'eternità non è una delle missioni più semplici al mondo. Ma è ancor più difficile far dimenticare il suo modo di giocare. Ai calciatori ma anche all'ambiente. Missione quasi impossibile. Salerno è un posto che non aiuta: perché sarà pure un derby, ma la vittoria è una di quelle cose che se non arrivano rischiano di mandare tutto in malora. Progetti, idee.

APPROFONDIMENTI Garcia in conferenza stampa: «Il 4-2-3-1 potrebbe essere un'idea» Inzaghi in conferenza stampa: «Giochiamo con coraggio» E Iervolino invita De Laurentiis: «Spero sia all'Arechi con me»

I test non sono ben accetti in questo momento. Prima di considerare il malato guarito del tutto, meglio attendere ancora questa settimana. Ci sono, una dopo l'altra, la Salernitana, poi l'Union e infine l'Empoli. E poi la sosta. Non è questione di status, basta una sola frenata su tre tentativi per vedere ancora il pericolo del rogo sotto i piedi di Rudi Garcia. Dunque, spazio ai titolarissimi della prima ora. Titolarissimi e non fedelissimi, sia chiaro. Perché a dire il vero, dopo la prova con il Milan, Rrahmani ha rischiato seriamente il posto da titolare. Ma non è la settimana giusta per alzare la voce visto che Natan è squalificato e Juan Jesus rientra da un infortunio muscolare (con ricaduta) lungo quasi due mesi. Insomma, sarà una coppia inedita quella che affronta i granata di Inzaghi e che ha giocato assieme per 90 minuti in difesa una sola volta, con la Sampdoria, nella gara della festa scudetto il 4 giugno. Allora, per la cronaca, il norvegese giocò a destra e Rrahmani si sacrificò a sinistra. Ma in difesa anche Mario Rui rischia il posto faticosamente ritrovato: c'è Olivera che ha mostrato di essere in condizione. In questo momento il pastorello Davide che scelse cinque bei sassi lisci nel greto del torrente per abbattere con una sola fiondata Golia è l'unica favola a cui la Salernitana può aggrapparsi: la distanza tra le due squadre è notevole. Ma non ci sarà turnover, nel senso che Garcia non si fida dell'ultima in classifica. Nella linea mediana a 3, Lobotka sarà ancora il play basso con Zielinski e Anguissa, che torna anche lui titolare dopo il breve test con il Milan. Motivo per cui, almeno all'inizio Garcia non lascia intravedere cambi esistenziali nel sistema di gioco. Ma in ogni caso, tutto è pronto per la mutazione di pelle.

Nel prepararsi al derby dell'Arechi, Garcia ha avvertito i suoi sul rischio del clima che troveranno. Quello che chiede è lo spirito del secondo tempo con il Milan, ovvero il ghigno di chi sa il fatto suo. Lui sogna un Napoli che cambi ogni volta, inafferrabile e indecifrabile, sempre diverso e mutevole, ogni volta adattandosi all'avversario, un'aggiustatina qui e un'altra là, ora un modulo e la volta successiva chissà, ora tre attaccanti, ora due col trequartista. Ma al momento deve tirar dritto con il 4-3-3. Con pochi misteri. In realtà Garcia sogna si avere sempre dei piccoli segreti da presentare sul terreno di gioco. In ossequio alla pretattica. Ma ora bada al sodo: meglio tenere Simeone come arma di riserva e puntare ancora su Raspadori prima punta con Politano e Kvara intoccabili nel tridente. La squadra è pronta, insomma. Da ieri sera in ritiro a Cava de' Tirreni con De Laurentiis al seguito. Ma nessuna cena con Garcia: ognuno per conto suo.