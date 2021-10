Spalletti lancia il Napoli di Mertens: «Insigne? È un discorso interno...»

«In avanti cambieremo caratteristiche: se Osimhen va in profondità, Mertens gioca con la palla sui piedi». Luciano Spalletti lancia il suo Napoli nel derby, una squadra che perde Osimhen per infortunio e il capitano Insigne per scelta tecnica: «È una questione di discorsi interni tra noi, di gestione della squadra. Non saremo più forti o meno forti senza Osimhen e Insigne».

«La Salernitana giocherà al nostro livello: anche loro vogliono fare punti come noi, non ci accontenteremo della prestazione, nella partita avremo entrambe la necessità di vincere, verrà fuori una partita equilibrata» ha detto a Dazn l'allenatore del Napoli. Prima del match, ha parlato a Dazn anche Juan Jesus: «Abbiamo un gruppo fantastico, mi hanno accolto bene e sono felice di ciò che stiamo facendo. Ci alleniamo tanto per migliorare la nostra difesa, ci mettiamo tutti a disposizione in campo».