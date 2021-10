Spalletti, il rosso a Koulibaly ci sta: «Insigne aveva un problema fisico»

Una gara complicata, ma alla fine vinta dal Napoli per un derby di fuoco. «Abbiamo scelto Mertens dall’inizio ma mancava da tempo in campo, sapevamo che avremmo dovuto sostituirlo con un attaccante più fisico come Petagna, alla fine è andata così. La Salernitana ha fatto una grande partita, lo sapevamo: l’abbiamo portata a casa e facciamo i complimenti all’avversario» ha detto Luciano Spalletti a fine gara. «Sono orgoglioso di essere stato accolto in questo gruppo, ci sono calciatori che vogliono il bene della squadra, del loro pubblico. È fondamentale per noi avere l’amore della piazza, vogliamo restituirlo, questo gruppo vuole dare sempre di più. Espulsione Koulibaly? Secondo me era al limite ma Fabbri ha deciso così, è giusto che l'arbitro decida e noi dobbiamo adeguarci».

«Insigne ha un affaticamento muscolare, c’è il rischio che si faccia male, l’abbiamo provato stamattina ma non si sentiva al massimo» ha rivelato Spalletti a Dazn. «Ho parlato con lui, abbiamo deciso insieme, mi ha dato disponibilità anche per entrare durante la gara, perché è un grande calciatore, anche a rischio di farsi male. Ho valutato la sostituzione, ma eravamo sopra di un gol e la partita era stata gestita. Mettere un calciatore come lui nel finale mi sembrava inopportuno, l’ho lasciato fuori evitando qualsiasi rischio. Anche Osimhen abbiamo sperato migliorasse ma non è andata così».