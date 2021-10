Napoli, Zielinski vale il derby: «Gol? Interessano solo i tre punti»

Una gara complicata che il Napoli stava per rovinare alla fine. «Non è stata facile perché all’inizio ho sbagliato il gol che avrebbe potuto metterla in discesa. Non siamo riusciti a sfruttare il vantaggio numerico, alla fine abbiamo vinto e questa è la cosa importante» le parole di Piotr Zielinski, match winner della gara dell'Arechi. «La Salernitana era messa bene in campo, il tifo era incredibile, ci è mancato qualcosa nella fase finale dell’azione, però ci riportano a casa tre punti pesanti».

Grazie alla rete del polacco, però, la squadra di Spalletti si prende la decima vittoria in undici gare di campionato. «Sono felice del gol, non è importante se non segno ma era importante vincere il derby» ha detto Zielinski a Dazn. I risultati ci dicono che siamo forti, dobbiamo vincere ancora e speriamo che alla fine riusciamo a prenderci quello scudetto che vorrebbero tutti».