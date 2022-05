Saliba, il Napoli è alla finestra: l'Arsenal può cederlo in estate

Non è ancora chiaro il futuro di William Saliba, 21enne francese di proprietà dell'Arsenal, ma sicuramente il difensore centrale giocherà in una big europea il prossimo anno. Dopo i due prestiti in Francia tra Nizza e Marsiglia, infatti, Saliba ha saputo accendere su di sé i riflettori del mercato grazie alle qualità già conosciute e soprattutto alle ottime prestazioni mostrate con la squadra di Sampaoli negli ultimi mesi.

Nato a Bondy, in Francia, ma da famiglia camerunese, Saliba è uno dei centrali difensivi più interessanti d'Europa grazie anche alla giovane età sulla carta d'identità e ha già raccolto due presenze con la nazionale maggiore. Il classe 2001 ha giocato quest'anno 50 partite tra Ligue 1 e coppe europee, un elemento già esperto e che nel 2020 fu acquistato dall'Arsenal senza mai trovare troppa continuità. Secondo La Provence, il francese farà ritorno a Londra al termine della stagione ma Atletico Madrid e Napoli ne seguiranno gli sviluppi se i Gunners non dovessero centrare la Champions: il suo cartellino costa almeno 25 milioni.