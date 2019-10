7 - Per la prima volta il Napoli ha ottenuto almeno sette punti nelle prime tre partite della fase a gironi di Champions League. Dimensione. #SalisburgoNapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 23, 2019

La vittoria di Salisburgo regala al Napoli di Ancelotti il sorriso più bello e un primato nella classifica del Girone Champions meritato.grazie alle due vittorie contro Liverpool e gli austriaci e il punto conquistato in Belgio contro il Genk.Per la prima volta nella sua storia, il club azzurro raggiunge tale traguardo nelle prime tre gare di una esperienza Champions: il Napoli non era mai riuscito a tenere la testa con 7 punti dopo il gironcino d'andata, come svelato dai dati Opta.