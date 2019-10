© RIPRODUZIONE RISERVATA

È il Napoli a mettere le ali nella. Una partita ricca di emozioni contro ilche porta gli azzurri in cima alla classifica del girone di: «Una vittoria che ha dato notevole carica alla squadra per il prosieguo»; «Questa volta i ragazzi ci hanno stupito, non era facile», commentano i tifosi sul web. Una vera e propria impresa considerando che gli austriaci sono imbattuti in Europa da ben 19 gare, 15 delle quali vinte.Eroe della serata lo scugnizzo Ciro Mertens, che con la sua doppietta ha superato anche il dio del calcio nella classifica marcatori del Napoli di tutti i tempi portandosi a quota 116 gol in maglia azzurra. «Sì gruosso»; «Mito assoluto»; «Ti vogliamo bene, Dries», sono i commenti per lui. E quell’esultanza che ha fatto tanto chiacchierare: in realtà era solo una dedica all’affezionato Tommaso, lo storico magazziniere della società reduce da un incidente. Ma è doppia festa per il belga, che risponde in campo alle critiche sul suo rinnovo e confermando il suo impegno per la squadra e il suo carisma.A chiudere con il tris, dopo il pareggio degli avversari, è arrivato poi il capitano con una zampata memorabile che ha fatto esplodere il cuore a tanti tifosi: «. Ci stavano facendo morire in campo», si legge per le piazze virtuali. Lodi e inni per lui, e l’abbraccio con il mister che ha sancito la pace nell’ambiente e ha messo a tacere le chiacchiere. Non ancora convincente invece Lozano, nonostante si sia reso utile in alcune fasi della gara. «40 milioni buttati»; «Peggio di Vargas», commentano in tanti.Ma se in attacco hanno brillato i due piccoletti, dall’altra estremità del campo ilha confermato le sue prodezze e i napoletani preparano già i santini col suo volto. E aggiungono sui social: «È il nostro protettore»; «Abbattete Garibaldi e nell’omonima piazza ponetevi un ologramma di Meret»; «Un fenomeno». Menzione in difesa anche per Luperto, che ha dimostrato impegno e applicazione; tuttavia autore di una deviazione goffa in occasione del gol annullato ad Haaland sul tiro di Minamino. «È giovane, è una risorsa importante in rosa», difende qualcuno. Ma anche il grande K2 non è ancora la solita stella: «Che ti è successo, Kouly? Ti aspettiamo», si legge per il web.Intanto Ancelotti pare aver recuperato la stima, o quanto meno ha zittito momentaneamente i numerosi leoni da tastiera che gli si scagliavano contro: «Grazie maestro»; «L’allenatore che con la calma e i modi pacati riesce a imporre il suo gioco con armonia», scrivono ora.Il primato in Champions League ha certamente portato nuova linfa alla squadra. Il Napoli però ha bisogno di continuare a vincere per mantenere l’entusiasmo della piazza e far sognare con la fantasia i più speranzosi. E sull’onda positiva si va verso Spal-Napoli, dove i tre punti serviranno come il pane per sbloccare definitivamente la squadra con un ulteriore conferma. Ma nella coppa anche quest’anno ci sono buone aspettative: «Possiamo farcela», urla qualcuno sfidando anche la scaramanzia. Infondo Napoli è un enorme cuore azzurro pronto a battere per la squadra.