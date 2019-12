Che cosa ne pensa, da milanista, di Gattuso nuovo allenatore del Napoli? A margine della conferenza stampa tenuta nel capoluogo campano, dopo aver visitato il carcere di Poggioreale, Matteo Salvini risponde alla domanda di un giornalista: «Non posso che approvare. Sono felice per Gattuso. In realtà ero già felice, da rossonero, anche quando scelsero Ancelotti. Adesso il binomio Ancelotti-Gattuso mi rende ancora più felice. Ma non chiedetemi del Milan, perché anche noi abbiamo i nostri problemi...» Ultimo aggiornamento: 15:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA