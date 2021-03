«Pasqua? Non sono di quella parte del popolo rossonero che contesta: abbiamo giocato male e abbiamo meritato di perdere. Il Napoli ha giocato bene? Se uno ricorda i Milan- Napoli di anni fa la prestazione non è a livello dei ricordi ma il Napoli è stato sicuramente superiore nel primo tempo. Poi quando segni hai ragione, chi segna vince. A me non interessa il Var, l'arbitro o la recriminazione. Speriamo che giovedì si torni a sorridere ma qualcuno degli 11 rossoneri non era a livello». Lo ha detto il leader della Lega e tifoso milanista, Matteo Salvini, nel corso di un'intervista alla trasmissione Si gonfia la rete su Radio Marte.

«Meglio Gattuso o Pioli? Legato a Gattuso ma l'attualità è Pioli, quindi ringrazio il mister per ciò che ha tirato fuori da una squadra che non pensavo potesse essere al secondo posto in questo momento». «Rigori per il Milan? Te li danno - ha risposto - se entri in area. Su ieri poteva e esserci o non esserci ma non è quello che ha cambiato la partita». Inter super favorita per lo scudetto? «Perché girare il coltello nella piaga? Io mi accontenterei di un Milan tra le prime 4 per tornare in Champions League e poi fare ancora un pò di strada in Europa League. Ai cugini auguro le massime fortune perché hanno molti buchi economici», conclude Salvini nella sintesi dell'intervista diffusa da Radio Marte.

