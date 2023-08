Inter-Samardzic, affare saltato. Adesso ci sono West Ham, Napoli e Juventus

Salvo clamorosi dietrofront, Samardzic non sarà un giocatore dell’Inter. L’affare sembra essere definitivamente saltato. Dopo un primo ottimismo iniziale, il club nerazzurro ha perso certezze e da viale della Liberazione filtrava pessimismo nelle ultime ore. Da quando il padre del centrocampista aveva ingaggiato un altro agente (il terzo) per ridiscutere i termini dell’accordo del figlio e le commissioni che erano già state concordate con Rafaela Pimenta. L’ultimo tentativo non è andato a buon fine e ieri sera le parti hanno deciso di interrompere la negoziazione. Certo, nel mercato nulla è certo e tutto è in divenire con continui ribaltamenti di fronte, ma in questo momento Samardzic è lontanissimo da diventare un giocatore dell’Inter.

Calciomercato, la Roma cambia faccia: Paredes cerca il riscatto in Serie A, Sanches è la scommessa di Mourinho

Dove può andare ora Samardzic

Tutto questo, ed è incredibile per modalità, nonostante l’accordo tra i due club e le visite mediche già sostenute a Milano.

Il calciatore è tornato a Udine e lì si allenerà. Sul centrocampista, però, ci sono West Ham (se cede Paqueta al Manchester City) e Napoli. Più defilata la Juventus. I nerazzurri adesso riflettono sulla permanenza in mediana di Sensi, autore di un grande precampionato, e valutano le eventuali altre situazioni che il mercato proporrà. Certo, una situazione così non se la sarebbero mai immaginata.